Объем переработки контейнеров в морпортах вырос на 26%

По оперативным данным Государственной администрации морского и речного транспорта, за 10 месяцев 2010 года общий объем переработки контейнеров в Ильичевском, Одесском и Мариупольском морских портах вырос на 26% - до 529 тыс. 303 TEU по сравнению с 10 месяцами 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, Одесский порт обработал 284 тыс. 298 TEU (на 31% больше), Ильичевский порт - 240 тыс. 469 TEU (16% больше), Мариупольский порт — 4 тыс. 536 TEU (18% больше).

Кроме того, по состоянию на 12 ноября Одесский порт обработал 954 TEU в режиме трансшипмента.

Напомним, для увеличения объема контейнерных перевозок по указанию Министра были введены 50% скидки на перевалку в режиме трансшипмента. На минувшей неделе в ведущих отечественных контейнерных портах завершила работу оперативная рабочая группа, которая уже разрабатывает изменения в нормативно-правовых актов по уменьшению времени оформления контейнеров.