Николаевский порт подпишет меморандум о сотрудничестве с портом Бельгии

23 ноября при поддержке Министерства транспорта и связи планируется подписать Меморандум о сотрудничестве между Николаевским портом и портом Гент (Бельгия). Подписание документа состоится в рамках визита в Украину наследного принца Бельгии Филиппа. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, для завершения подготовки текста Меморандума делегация Николаевского порта посетила Гент прошлой неделе.

Сотрудничество планируется развивать в рамках увеличения грузопотоков между портами, сотрудничества в области безопасности судоходства, подготовки персонала и налаживания новых транспортных линий.

Как отмечают в министерстве, подписание меморандума с портом Гент станет еще одним шагом на пути интеграции транспортной системы Украины в европейскую транспортную сеть.