Кременчугский колесный завод увеличил производство

ОАО "Кременчугский колесный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-октябре т.г., по сравнению с январем-октябрем 2009 года, увеличило производство промпродукции на на 50% или 551,9 тыс шт. - до 1656,4 тыс. колес.

Об этом журналистам сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия. Завод производит ободья, колеса и детали к ним, всего - более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей. Все колеса КрКЗ сертифицированы в Украине и в России, а с 2001г сертифицирована система обеспечения качества согласно требованиям международных стандартов серии ISO 9001.

В 2009 году ОАО "Кременчугский колесный завод" уменьшил производство колес на 41,4% до 1 528,67 тысяч штук по сравнению с 2008 годом.