«АвтоКрАЗ» увеличил производство автомобилей в 4,3 раза

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) в январе-октябре 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличила объемы производства в 4,3 раза, или на 540 грузовых автомобилей, до 705 штук.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

По их данным, в октябре «АвтоКрАЗ» произвел 61 грузовик.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году "АвтоКрАЗ" отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% реализации 2008 года.