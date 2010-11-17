Чистая прибыль «Турецких Авиалиний» составила 169 млн. долларов

За 9 месяцев этого года чистая прибыль «Турецких Авиалиний» составила 169 млн. долл., операционная прибыль - 538 млн. долл. США. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно представленной финансовой отчетности, выручка от реализации увеличилась на 39% - до 5 млрд. долларов США. Доход от международных авиаперевозок составил 79%, а от внутренних рейсов авиакомпании - 21%.

Пассажиропоток увеличился на 18% - до 22 млн. человек, количество грузов и почты - на 41%, до 228 тысяч единиц. В результате, коэффициент занятости пассажирских кресел увеличился на 3,4 пункта, что на 74,2% превышает показатели предыдущего, 2009 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Турецкие Авиалинии» основана в 1933 г. с базовым флотом из 5 самолетов. На сегодняшний день компании присвоено 4 звезды и она является владельцем 145 воздушных суден, совершающих рейсы по 166 маршрутам по всему миру, а именно по 39 внутренним и 127 международным направлениям.