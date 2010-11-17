Начальником Херсонского морпорта назначен Игнатенко

Начальником ГП "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП) назначен Сергей ИГНАТЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ХМТП Мирон БУБА.

Согласно сообщению, С.ИГНАТЕНКО назначен на должность приказом Министерства транспорта и связи Украины от 12 ноября 2010 года.

С 20 августа 2010 года С.ИГНАТЕНКО исполнял обязанности начальника ХМТП.

По данным пресс-службы, С.ИГНАТЕНКО (родился в 1974 году в Одессе) в 1996 году закончил юридический факультет Одесского госуниверситета. С 2001 года работал на различных руководящих должностях в системе энергопоставляющих компаний. Возглавлял наблюдательные советы ОАО "Днепроспецсталь" и "Авиакомпания «Константа". С июля 2010 года занимал должность первого заместителя начальника ХМТП, а до этого был начальником ГП "Запорожский речной порт" АСК "Укрречфлот".

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает 10 причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов – минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные и около 40% – хлебные грузы.

Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений – 42 тыс. кв. м. В составе портового флота имеется 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.