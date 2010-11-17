IPNET в 2010 году инвестировал в развитие 12 млн. грн.

Общий объем инвестиций одного из ведущих провайдеров Украины – компании IPNET в 2010 году уже составил 12 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор компании IPNET Дмитрий ГРИЩУК.

По его словам, инвестиции были направлены на развитие новых услуг и собственной сети широкополосного доступа в Интернет (ШПД) на основе волоконно-оптической технологии FTTx.

Также Д.ГРИЩУК сообщил, что в ноябре 2010 года компания ввела в коммерческую эксплуатацию легальное интерактивное цифровое кабельное телевидение на базе IPTV. По его прогнозам, количество пользователей IPTV на конец 2010 года составит 3 тыс.

Справка УНИАН. Компания IPNET – один из крупнейших интернет-провайдеров в Киеве. Предлагает решения для доступа в Интернет на базе волоконно-оптических технологий на скорости до 100 Мбит/сек. Компания начала свою деятельность на рынке телекоммуникационных услуг столицы Украины в 2001 году.

Сегодня к оптоволоконной сети IPNET подключены более 35 тыс. жителей Оболонского, Дарницкого и Деснянского районов Киева.