Объем инвестиций в компанию De Novo превысит 25 млн. долларов

Общий объем инвестиций в компанию De Novo (Киев) к концу 2011 года превысит 25 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в компании, De Novo привлекла новых миноритарных инвесторов, которыми становятся Международная Финансовая Корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, и Intel Capital (США).

При этом основным акционером компании останется KM Core, объем инвестиций IFC составит 3,5 млн. долл., объем инвестиций Intel Capital не разглашается. Привлеченные средства будут использованы для запуска коммерческого Центра обработки данных (ЦОД) и расширения спектра услуг De Novo.

Генеральный директор De Novo Максим АГЕЕВ отметил, что «доверие IFC и Intel Capital, решивших инвестировать в нашу компанию, подтверждает правильность выбранного пути, и является мощным аргументом в пользу надежности De Novo как бизнес-партнера».

Как отметила глава представительства IFC в Украине Елена Волошина, инвестиция в De Novo – это первая сделка IFC в украинском ИТ-секторе, и IFC поддерживает проект создания первого в Украине центра обработки данных, который будет полностью удовлетворять требования клиентов De Novo – финансовых учреждений, крупных компаний и их международных аудиторов.

«Эта сделка – шаг в рамках общей стратегии работы IFC в Украине, сосредоточенной на поддержке финансового сектора и проектов, направленных на повышение энергоэффективности украинской экономики», - сказала Е.ВОЛОШИНА.

Справка УНИАН. Компания De Novo специализируется на предоставлении профессиональных ИТ-услуг лидерам динамичных сегментов украинского рынка. De Novo обладает собственным центром обработки данных – первым коммерческим ЦОД в Украине, который соответствует требованиям международного стандарта TIA-942, уровня TIER III – одного из самых высоких в отрасли.

IFC, входящий в Группу Всемирного банка, является крупнейшим институтом развития, фокусирующим свою деятельность на частном секторе в странах с развивающейся и переходной экономикой. В период экономической неопределенности объем новых инвестиций IFC за 2010 финансовый год вырос до рекордных 18 млрд. долл.

Intel Capital - глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel, вкладывает средства в новые компании, работающие в технологическом секторе, – производителей устройств и программного обеспечения, провайдеров услуг, работающих в таких сегментах рынка, как обслуживание корпоративных и домашних пользователей, разработка мобильных технологий, интернет-сервисов, производство полупроводниковых компонентов и безопасных для окружающей среды технологий. С 1991 г. Intel Capital инвестировал более 9,7 млрд. долл. в 1100 компаний из 48 стран мира. За этот период 189 компаний вышли на биржу, а 258 были приобретены или прошли процедуру слияния. Только в 2009 г. фонд Intel Capital финансировал 107 сделок, вложив около 327 млн. долл., при этом около 50% средств были направлены в компании, работающие за пределами США и Канады.

Международный инвестиционно-технологический холдинг KM Core является новым этапом развития компании «Квазар-Микро». В портфеле KM Core находится ряд операционных компаний – от start-up до зрелых бизнесов. Инвестиционная деятельность KM Core осуществляется в регионах СНГ, США, Германии, Израиле и Канаде.