«Кредит-Рейтинг» повысил рейтинг выпуска облигаций ОЖД

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных процентных облигаций серии А Одесской железной дороги (ОЖД, Одесса) на сумму 250 млн. грн. сроком обращения 2 года с уровня «uaBBB» до уровня «uaА».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Согласно сообщению, прогноз рейтинга изменен на позитивный.

К факторам, поддерживающим уровень кредитного рейтинга, в агентстве отнесли: монопольное положение ГАЖТУ «Укрзализныця», в состав которой входит эмитент, в сфере железнодорожного транспорта и наличие соответствующей инфраструктуры; стратегическое значение железнодорожного транспорта для экономики Украины; приемлемая долговая нагрузка ГАЖТУ «Укрзализныця».

Факторами, ограничивающими уровень кредитного рейтинга, по мнению "Кредит-Рейтинга" являются: нестабильность экономики Украины, что влияет на объемы грузовых перевозок; ожидаемые значительные капиталовложения; неопределенность относительно планов реформирования и стратегии развития «Укрзализныци»; отсутствие консолидированной финансовой отчетности ГАЖТУ «Укрзализныця»; зависимость деятельности «Укрзализныци» от государственного регулирования.

Как отметили в "Кредит-Рейтинге", заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом «uaA» характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами; уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Как сообщал УНИАН, «Кредит-Рейтинг» ранее объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга выпуска именных процентных облигаций серии А Южной железной дороги (ЮЖД, Харьков) на сумму 100 млн. грн. с уровня «uaBBB» до уровня «uaА», а также облигаций серии В Государственного территориально-отраслевого объединения (ГТОО) «Юго-Западная железная дорога» (Киев) на сумму 200 млн. грн. также до уровня «uaА».