В следующем году украинский Интернет-рынок ожидает консолидация и рост цен - эксперт

В следующем году украинский рынок широкополосного доступа в Интернет (ШПД) ожидает консолидация и рост цен.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный директор компании IPNET Дмитрий ГРИЩУК, комментируя процессы, происходящие сегодня на рынке.

В частности, Д.ГРИЩУК отметил, что сегодня рынок ШПД характеризуется «весьма низкой доходностью или ARPU (ежемесячным доходом с одного абонента)». По его данным, среднерыночный ARPU в 2010 году снизился в 2,5-3 раза и составляет примерно 55 грн. без НДС.

Причинами столь значительного падения ARPU, по мнению эксперта, являются, в первую очередь, заниженные цены на рынке ШПД. Занижение цен, в свою очередь, «вызвано демпингом и отчаянными попытками» быстрыми темпами нарастить абонентскую базу со стороны игроков, испытывающих в результате кризиса проблемы (погашение кредитов и т.д.). Также на снижение цен оказывает влияние кросс-субсидирование отдельными компаниями услуг ШПД за счет других более доходных услуг (кабельное ТВ, мобильная связь и т.п.).

«Большое количество абонентов просто развращено постоянными акциями и заниженными ценами. Однако очевидно, что цены не могут упасть до нуля», - считает Д.ГРИЩУК.

Он отметил, что в результате на рынке ШПД складывается неблагоприятная ситуация для его дальнейшего развития. В частности, по его словам, в связи с низкой доходностью этого сегмента связи «рынок опускается ко дну». А это, с одной стороны, неизбежно снижает качество услуг для клиентов, а с другой - приводит к тому, что «снижение доходности снижает инвестиционную привлекательность рынка ШПД» и новые инвесторы смотрят в этот сектор телекоммуникаций без энтузиазма. Кроме того, сказал Д.ГРИЩУК, «совершенно очевидно, что даже призрачная надежда вернуть уже вложенные инвестиции и выданные кредиты» не может бесконечно долго поддерживать у инвесторов и банков желание кредитовать убыточные предприятия. И этот факт неизбежно приведет к некоторому подъему цен.

Эксперт также считает, что попытки повысить доходность сегмента ШПД за счет новых сервисов «в краткосрочной перспективе пока малореальны и, скорее всего, приведут лишь к дополнительным инвестиционным затратам». Поэтому сегодня на рынке в основном продвигаются две услуги – кабельное ТВ (IPTV) и безлимитный доступ в Интернет.

Говоря о перспективах сегмента ШПД, гендиректор IPNET отметил, что для средних и мелких игроков он видит два основных сценария развития рынка ШПД: консолидация мелких и средних компаний в рамках более крупных или вытеснение с рынка более крупными компаниями.

Он считает, что заметные результаты консолидационных процессов на рынке ШПД Украины можно будет увидеть уже ко второй половине следующего года.

Что же касается цен, то, по мнению Д.ГРИЩУКА, цены на услуги доступа «все равно придется повышать». Он считает, что цены на доступ к концу следующего года вырастут минимум на 15-20% в среднем по рынку. При этом, по его словам, «в первую очередь цены будут повышать те компании, которые кормят своих абонентов различными сортами бесплатного сыра».

Справка УНИАН. Компания IPNET – один из крупнейших интернет-провайдеров в Киеве. Предлагает решения для доступа в Интернет на базе волоконно-оптических технологий на скорости до 100 Мбит/сек. Компания начала свою деятельность на рынке телекоммуникационных услуг столицы Украины в 2001 г. Сегодня к оптоволоконной сети IPNET подключены более 35 тыс. жителей Оболонского, Дарницкого и Деснянского районов города Киева.

Компания, по данным агентства iKS-Consulting