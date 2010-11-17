«Укрзализныця» изучает спрос на автомобилевозы в направлении Западной Украины

«Укрзализныця» изучает мнение пассажиров о спросе на услугу заказа автомобилевозов на маршруты пассажирских поездов в направлении Западной Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, в анкетировании, проведенном маркетологами Главного пассажирского управления «Укрзализныци» и пассажирских служб железных дорог Украины, приняли участие 1515 респондентов, которые имеют собственные автомобили.

Большинство из них осуществляют поездки на запад Украины по личным делам (37,2% общего количества респондентов). Значительная часть опрошенных целью поездок указали работу, бизнес, командировки (24,8%), а также отдых (24,6%), при этом в теплый период года совершают путешествия на отдых 12,7% участников анкетирования, а в зимний период на горнолыжные курорты - 11,9% участников.

Согласно сообщению, услугой заказа вагона-автомобилевоза изъявили намерение воспользоваться: для деловых поездок - 7,7% респондентов, для поездок по личным делам и на отдых - 5,3% участников опроса, для поездок на горнолыжные курорты - 2,9% респондентов. Кроме того, 35,1% участников анкетирования не исключают возможности того, что в будущем станут пользователями услуги.

Наибольшую потребность в перевозке автомобиля чувствуют пассажиры, направляющиеся во Львов (24,6% респондентов) и Ужгород (14,6% респондентов). При этом пассажиры во многих ответах указали конечным пунктом путешествия с автомобилем Яремчу (9,1% респондентов) и Ивано-Франковск (5,0%).

Как отмечают в ведомстве, по результатам опроса железнодорожники планируют учесть пожелания пассажиров при проектировании новых маршрутов автомобилевозов.

Напомним, «Укрзализныцей» для транспортировки используются вагоны-автомобилевозы, курсирующие в составе следующих пассажирских поездов: №№175/176 сообщением Харьков-Симферополь, 12/11 "Киев-Симферополь", 165/166 "Киев-Днепропетровск" и 161/162 "Киев-Харьков". Кроме того, в зимний период включается вагон-автомобилевоз в состав поезда №81/82 сообщением Киев-Ужгород.