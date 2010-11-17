«Сервис-Инвест» подготовил проект строительства подстанции «Аэропорт»

Энергоснабжающая компания ООО «Сервис-Инвест» (ДТЭК) завершила разработку проектной документации подстанции 110/6 кВ «Аэропорт» для обслуживания нового международного аэропорта «Донецк» к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе энергетического холдинга ДТЭК, в состав которого входит энергоснабжающая компания.

Согласно сообщению, разработка проекта финансировалась ООО «Сервис-Инвест».

По словам гендиректора энергокомпании Валерия МОСЦИПАНА, проект предусматривает строительство закрытой трансформаторной подстанции 110/6 кВ с монтажом двух трансформаторов мощностью по 40 МВА и кабельных линий 110 кВ. Проектная стоимость подстанции – 102 млн. грн.

В компании отмечают, что, несмотря на то, что строительство подстанции включено в Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу (постановление Кабмина от 14 апреля 2010 года), на сегодняшний день «на уровне правительства ещё не решен вопрос источника финансирования проекта, что может привести к срыву сроков его реализации».

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

ООО Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2009 году составила 7,7%. В состав ДТЭК также входит ассоциированная компания ОАО «Донецкоблэнерго».