Кабмин одобрил подписание соглашения Украины и Греции о воздушном сообщении

Кабинет министров Украины одобрил подписание нового Соглашения между правительствами Украины и Греческой Республики о воздушном сообщении.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, соответствующее решение принято сегодня, 17 ноября, во время заседания правительства.

Подписать указанное Соглашение уполномочен заместитель министра транспорта и связи Украины - председатель Госавиаадминистрации Анатолий КОЛЕСНИК.

Согласно сообщению, новое Соглашение совершенствует порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Грецией. Планируется, что с каждой стороны будут назначены несколько авиапредприятий для осуществления регулярных перевозок между государствами. Также это позволит перейти от процедуры утверждения тарифов до процедуры их мониторинга и ограничить вмешательство авиационных властей в процесс формирования тарифов. Авиапредприятия, в свою очередь, получат возможность заключать коммерческие договоренности по осуществлению перевозок с совместным использованием кодов.

Проект нового Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Греческой Республики о воздушном сообщении в целом направлен на улучшение существующей договорно-правовой базы сотрудничества в сфере авиационного транспорта и постепенной либерализации воздушных перевозок на двустороннем уровне.

Напомним, сейчас между Украиной и Греческой Республикой действует Соглашение о воздушном сообщении, подписанное 15 декабря 1997 г.