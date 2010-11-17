Размещение вертолетной площадки возле АП осложняется жилой застройкой - эксперт

Возможность размещения вертолетной площадки в районе Администрации Президента осложняется жилой застройкой.

Такое мнение высказал агентству УНИАН директор проектной группы «Архиматика» Александр ПОПОВ, комментируя строительство вертолетной площадки вблизи Парковой аллеи для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

По его словам, для строительства вертолетной площадки должен быть отведен земельный участок, получено разрешение на строительство, а также получено согласование управления госпредприятия «Аэрорух».

При этом вертолетная площадка должна размещаться на расстоянии не менее 300 м от близлежащих жилых домов.

А.ПОПОВ уточнил, что достаточный размер земельного участка для размещения вертолетной площадки составляет 30 на 30 метров.

«Вопрос только в том, что к этой площадке не должно прилегать никаких высотных зданий. Она должна быть или на верху какого-то сооружения, или на открытом месте», - уточнил он.

Эксперт считает, что на Парковой аллее можно найти место, которое будет достаточно удалено от жилых объектов. «А дальше вопрос в том, чтобы эти склоны и деревья, которые на них растут, не создавали опасности для приземляющегося вертолета. Поэтому, наверное, придется построить конструкцию, которая будет немного приподнята таким образом, чтобы от места площадки было отложено 30 градусов земли, куда ничего не должно попасть», - пояснил он.

А.ПОПОВ отметил, что проще было бы построить вертолетную площадку на крыше, однако в районе Администрации Президента жилая застройка практически всюду. При этом на жилых домах строятся вертолетные площадки только в том случае, если это высотные дома со специальным шумоизоляционным остеклением.

По его оценкам, в Киеве строится или проектируется не большое количество вертолетных площадок на крышах зданий.

«В принципе, это прогрессивно и это действительно способ, который может решить транспортные проблемы», - сказал эксперт.

А.ПОПОВ считает, что моду на полеты на вертолетах, введенную Президентом, поддержит бизнес.

«Обязательно поддержат все», - добавил он.

«Кстати, после событий 11 сентября в Нью-Йорке и других городах США было запрещено движение вертолетов и легких самолетов, несмотря на то, что весь бизнес был против, в связи с угрозой терроризма», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 29 октября т.г. глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН высказал мнение, что, учитывая количество проблем, которые создаются вследствие перемещения автомобильного кортежа Президента, вероятнее принять решение об использовании вертолета.

Он сообщил, что площадка, которая сейчас строится в центре Киева вблизи Парковой аллеи, рассматривается как один из вариантов для посадок вертолета главы государства. “Поскольку посадки воздушных судов в центре города всегда являются проблемой”, - объяснил он, добавив, что как вариант также изучается возможность посадки вертолетов на крышах зданий Администрации Президента и Кабинета министров.