Нынешняя редакция Налогового кодекса ставит под угрозу развитие вертолетной авиации Украины – Червоненко

Перспективы развития вертолетной авиации в Украине оказались под угрозой в связи с новой нормой налогообложения владельцев вертолетов, которая предложена в нынешней редакции Налогового кодекса.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал Евгений ЧЕРВОНЕНКО, комментируя положение Налогового кодекса, согласно которому владельцы вертолетов будут обязаны ежегодно платить 170 грн. за 1 кг веса вертолета.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, в Украине зарегистрировано 69 частных вертолетов, из которых всего 38 – газотурбинные аппараты среднего класса. «При этом 8 вертолетов – это аппараты Gazelle 1972 года выпуска, которые практически исчерпали свой ресурс. Остается всего 30 дееспособных аппаратов. Остальные – сверхлегкие вертолеты типа Robinson, рассчитанные фактически лишь на учебные полеты. Для такой большой страны это очень незначительное количество. Для сравнения, в Сербии, население которой составляет примерно 8 миллионов, а площадь на порядок меньше, около 500 граждан владеют вертолетами», – подчеркнул собеседник агентства.

Он убежден, что развитие вертолетной авиации, в том числе и частной, можно считать показателем общего уровня развития страны. «Но сегодня прогрессу института частной авиации в Украине угрожают положения Налогового кодекса, который может вступить в силу 1 января 2011 года. В частности, речь идет о так называемом налоге на роскошь, согласно которому владельцы вертолетов должны будут платить 170 гривен за 1 кг веса аппарата в год. Рядовому гражданину кажется, что в таком налоге есть высшая социальная справедливость. Однако, как всегда, у нас очень плохо просчитывают последствия тех или иных решений. Астрономические суммы налога вынудят многих владельцев вертолетов и тех граждан, которые планируют ими стать, или отказаться от владения аппаратом, или зарегистрировать его за рубежом. В результате вместо поступлений в украинский бюджет мы получим украинские инвестиции в другие страны», – прогнозирует Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По его мнению, в таких условиях Украина навсегда потеряет возможности для развития современного транспорта и спасательных служб.

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