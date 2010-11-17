Компания ITC ввела услугу мобильного Интернета в Черновцах

Оператор сотовой связи ITC (ТМ «CDMAua») ввел в коммерческую эксплуатацию услуги мобильного Интернета на базе сети третьего поколения в стандарте CDMA в Черновцах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, на сегодняшний день сеть третьего поколения компании по технологии EVDO работает в большинстве регионов Украины и включает в себя как крупные областные центры, так и пригороды, где 3G от «CDMAua» часто является единственным доступным способом подключения к Интернету.

С начала года 3G-покрытие было обеспечено в Сумах, Ивано-Франковске, Херсоне, Черкассах, Чернигове, Николаеве, Виннице, Севастополе, Кировограде, Черновцах и ряде других населенных пунктов.

Справка УНИАН. «СDMAua» – оператор СDMA-связи и мобильного 3G-Интернета. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов и предоставляет свои услуги во всех регионах Украины.

Компания использует прогрессивную технологию EVDO, которая обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3,1 Мбит/с.