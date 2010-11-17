Железные дороги направили более тысячи писем об устранении недостатков на переездах

Структурные подразделения железных дорог направили 1153 письма в органы местного самоуправления, дорожно-эксплуатационным, коммунальным и другим предприятиям с требованием немедленно организовать устранение недостатков на подъездах к железнодорожным переездам, находящимся на балансе данных предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, таковы итоги внеочередного осмотра переездов, находящихся на балансе железных дорог, проходившего с 15 октября на территории всей Украины. В состав комиссий были приглашены региональные представители Госавтоинспекции, дорожно-эксплуатационных организаций, Укравтодора, Глававтотрансинспекции.

Основные претензии - некачественное дорожное полотно и отсутствие дорожных знаков.

Как отмечается в сообщении, хотя 21% замечаний уже устранен, железные дороги Украины были вынуждены направить 137 обращений в прокуратуру с целью принятия соответствующих мер к руководителям предприятий, которые неудовлетворительно организовали устранение недостатков.

В целом в ходе осмотра были проверены 5655 переездов, из них 2679 - с автобусным движением. По состоянию на 15 ноября железными дорогами устранено 97% всех выявленных недостатков. Замечаний к работе устройств переездной автоматики, световой и звуковой сигнализации при осмотре не было.