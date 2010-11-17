На Прикарпатье грузоперевозки выросли, пассажироперевозки снизились

За январь-октябрь 2010 г. предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта Ивано-Франковской области перевезли 4,9 млн. т грузов, что на 12,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, грузооборот составил 1576,4 млн. т/км, что на 26,7% больше объемов января-октября 2009 г.

Услугами автомобильного, железнодорожного, троллейбусного и авиационного транспорта в Ивано-Франковской области за отчетный период воспользовались 80,5 млн. пассажиров, что на 12,0% меньше, чем за январь-октябрь 2009 г. Предприятиями автомобильного, троллейбусного и авиационного транспорта выполнена пассажирская работа в объеме 1089,4 млн. пасс./км, что на 7,9% меньше прошлогодних показателей.