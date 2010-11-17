Ericsson и «СИТРОНИКС» заключили партнерские отношения

Компании Ericsson (Швеция), вендор технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, и «СИТРОНИКС» (Россия, имеет предприятие в Украине), поставщик решений в сфере телекоммуникаций и ИТ в России и странах СНГ, договорились об установлении партнерских отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Ericsson.

В рамках партнерства Ericsson и СИТРОНИКС планируют развивать компетенции и экспертизу в области IP-решений, а также реализовывать совместные проекты по разработке приложений для IMS, приложений VAS и систем BSS/OSS.

По условиям соглашения, Ericsson также создаст в России демо-лабораторию и экспертно-консультационный центр в сфере IP, фиксированного широкополосного доступа, оптических решений, архитектуры IMS и новейших дополнительных услуг связи, где совместно с СИТРОНИКС будут тестироваться новые продукты. При содействии Ericsson специалисты СИТРОНИКС пройдут программу развития компетенций в соответствующих областях.

Стороны также заключают дистрибуторское соглашение, в соответствии с которым СИТРОНИКС становится дистрибутором IP-решений Ericsson, решений в сфере IMS и фиксированного широкополосного доступа на территории стран СНГ.

Справка УНИАН. ОАО «СИТРОНИКС» - один из ведущих поставщиков решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ. «СИТРОНИКС» обслуживает более 3 500 клиентов. Компания имеет представительства и филиалы в 32 странах мира, осуществляет экспорт в более чем 60 стран мира. Общая численность сотрудников составляет около 9000 чел. Основные предприятия «СИТРОНИКС» находятся в следующих регионах: Прага (Чешская Республика) и Афины (Греция) – Телекоммуникационные решения, Киев (Украина) – Информационные технологии, Зеленоград, Москва (Россия) – Микроэлектронные решения.

Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, является лидером в области технологий мобильной связи 2-го (2G), 3-го (3G) и 4-го (4G) поколений. Ericsson работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 80 000 человек.

В 2009 году продажи компании составили 27,1 млрд. долл.

Компания основана в 1876 году, штаб-квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Акции Ericsson котируются на Стокгольмской фондовой бирже и американской бирже NASDAQ.