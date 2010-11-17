Крюковский ВСЗ увеличил производство грузовых вагонов в 3,5 раза

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-октябре 2010 года увеличило производство грузовых вагонов в 3,5 раза, или на 5471 вагон, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года – до 7628 штук.

Об этом сказано в сообщении управления экономики горисполкома Кременчуга, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в октябре т.г. по сравнению с сентябрем предприятие уменьшило производство грузовых вагонов на 19%, или 168 штук, – до 705 вагонов.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза – до 3300 штук.