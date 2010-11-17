Львов получит второй транш средств на реконструкцию дорог к Евро-2012

Львов получит второй транш средств в размере 50 млн. грн. от государства на реконструкцию дорог к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, средства поступят от государственного предприятия «Финансирование инфраструктурных проектов» как финансовая помощь на безвозвратной основе. В этом году на подготовку дорог к Евро-2012 предусмотрено 200 млн. грн., однако по состоянию на 17 ноября поступило лишь 50 млн. грн.

«Следовательно, у государства возникла задолженность перед городом относительно финансирования объектов к Евро-2012, в частности и дорог. Ведь нам поступило лишь 50 млн. грн. Следовательно, Кабинет министров Украины и Львовский городской совет нашли вариант выхода из этой ситуации. В частности, финансирование объектов как финансовая помощь на безвозвратной основе», - отметил в комментарии УНИАН первый заместитель городского председателя Львова Олег СИНЮТКА.