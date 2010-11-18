МТС намерен приобрести компанию «Система Телеком»

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия, владеет украинским оператором «МТС Украина»), телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, намерен приобрести 100% долю в ООО «Система Телеком» (Россия), неоперационной дочерней компании АФК «Система» (Россия) на основе подписанного индикативного предложения, не имеющего обязательной юридической силы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании МТС.

Сумма сделки составит 11,59 миллиарда рублей (379,01 млн. долл. по среднему обменному курсу за последние два месяца).

Кроме того, МТС возьмет на себя долговые обязательства ООО «Система Телеком» в размере 1,8 миллиарда рублей (58,93 млн. долл.), включая задолженность в размере 1,35 миллиарда рублей (44,04 млн. долл.) перед дочерними предприятиями МТС.

МТС планирует выкупить у АФК «Система» 100% ООО «Система Телеком» после того, как совершение сделки будет рассмотрено и рекомендовано специальным комитетом независимых директоров при совете директоров МТС, одобрено советом директоров МТС и внеочередным общим собранием акционеров АФК «Система». Кроме того, сделка должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, куда МТС обратилась за получением разрешения на сделку. При выполнении всех названных параметров сделка, как ожидается, будет закрыта до конца года.

ООО «Система Телеком» владеет: 45% долей уставного капитала компании «TС-Ритейл» (остальные 55% принадлежат ОАО «МТС»); векселями на сумму 2 миллиарда рублей (65,50 млн. долл.), ранее выпущенными МТС (векселя были выпущены МТС, а также дочерней компанией МТС ЗАО «Росико» для финансирования развития сети GSM в 2001 году, компания «Росико» была присоединена к МТС в 2001 году); правами на товарные знаки «зонтичного бренда» «Системы» с графическими символами в виде яиц, включая товарные знаки компаний МТС, «Комстар-ОТС» и ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС).

Сегодня за использование логотипа с графическим символом в виде яйца МТС выплачивает «Системе Телеком» роялти в размере 0,16% годовой выручки от операций компании в России. Совокупный объем платежей роялти МТС в адрес «Системы Телеком» в 2007, 2008 и 2009 финансовых годах составил более 41 млн. долл.

Другие дочерние компании МТС, пользующиеся зонтичным «яичным» брендом (включая «Комстар-ОТС» и МГТС), имеют аналогичные договоры об использовании бренда и также осуществляют выплаты роялти «Системе Телеком» за использование логотипов.

Комментируя сделку, президент ОАО «МТС» Михаил ШАМОЛИН отметил, что «учитывая продолжающееся развитие наших рынков, мы считаем критически важной возможность контролировать ключевые активы, которые мы используем для обслуживания наших клиентов».

По его словам, компания МТС постоянно развивает бренд МТС, предлагая абонентам востребованные инновационные сервисы. Поэтому, как отметил М.ШАМОЛИН, в компании «полагают, что приобретение контроля над нашими логотипами и товарными знаками позволит МТС максимально эффективно и гибко управлять этим нематериальным активом» для дальнейшего развития бренда в интересах компании и всех акционеров».

В рамках подготовки сделки оценку «Системы Телеком» проводит независимый финансовый консультант специального комитета МТС - ING Bank, который предоставит заключение о справедливости сделки. Кроме того, компания Ernst & Young по заказу МТС проводит комплексную экспертизу «Системы Телеком», а юридическая фирма Latham & Watkins выступает юридическим советником по сделке.

Товарные знаки с графическими символами в виде яиц были зарегистрированы компанией «Система Телеком» в мае 2006 года в рамках ребрендинга телекоммуникационных активов, контролируемых АФК «Система». В апреле 2010 года МТС занял 72-ю позицию в списке ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, опубликованном Financial Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown. В 2008 году МТС стала первой российской компанией, попавшей в список ста крупнейших мировых брендов, и по-прежнему занимает самую высокую позицию среди российских компаний в этом рейтинге.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь», составляет более 100 миллионов абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.