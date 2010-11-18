В Херсонской области морской и речной флот уменьшил перевозку грузов

В Херсонской области морской торговый и речной флот за январь-октябрь текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2009 г., уменьшил перевозку грузов на 15,9%, в целом заказчикам доставлено 0,64 млн. т грузов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, в частности, в заграничном сообщении перевезено 52 тыс. т грузов.

Перевозки грузов предприятиями морского транспорта уменьшились на 59% от объемов января–октября 2009 года, речного транспорта – увеличились на 0,3%.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах (морских и речных) сократился на 20,2% и составил 3,27 млн. т.

Объем обработки грузов во внутреннем соединении сократился на 21%, экспортных грузов – на 24,9% транзитных – на 20,7% и составили, соответственно, 0,84 млн. т, 1,76 млн. т. и 0,31 млн. т. Обработка импортных грузов увеличилась на 49,9%, и составила, соответственно, 0,23 млн. т.

Количество обработанных судов сократилось на 5,3% и составили 1330 единиц. При этом количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – сократилось на 4,3% и составляли 780 единиц.