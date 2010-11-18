МТС успешно разместил два выпуска рублевых облигаций на 25 млрд. руб.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ (владеет украинским оператором «МТС Украина»), успешно разместил два рублевых облигационных займа серий 07 и 08 на общую сумму 25 млрд. рублей с включением в котировальный лист «А» первого уровня на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании МТС.

Облигационный займ серии 07 на сумму 10 млрд. рублей со сроком погашения в 2017 году размещен со ставкой купона 8,7% годовых. Займ серии 08 на сумму 15 млрд. рублей со сроком погашения в 2020 году (содержит пятилетнюю оферту) размещен со ставкой купона 8,15% годовых. По обоим займам предусмотрены полугодовые купонные периоды.

В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,6 раза.

Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Москвы и Сбербанк. Выпуски имеют широкую дистрибуцию (более 70 инвесторов). Средства будут использоваться для оптимизации долгового портфеля компании и пойдут на корпоративные нужды.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 миллионов абонентов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.