АМКУ ожидает от МТС снижения стоимости международного роуминга
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ожидает от ПрАО «МТС Украина» снижения стоимости услуг по международного роумингу до экономически обоснованного уровня.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.
Согласно сообщению, такую позицию комитет высказал в ответ на официальное письмо оператора, в котором сообщается о внедрении новой услуги по роумингу для абонентов-подписчиков.
В частности, компания ввела новую услугу международного роуминга «Бон Вояж», которой предусматривается тариф 5 грн./минута за входящие и выходящие звонки по всему миру, стоимость исходящего SMS сообщения составляет 3 грн. В то же время эта услуга недоступна для контрактных абонентов. Это станет возможным после проведения работ по замене билинговой системы.
Оператор также указал в письме, что принимает ряд мер для снижения тарифов на абонентские и межоператорские услуги международного роуминга. С предложением о снижении межоператорских ставок компания уже обратилась к европейским роуминг-партнеров.
«Антимонопольный комитет поддерживает шаги оператора. В то же время подчеркиваем, что наши требования касаются приведения стоимости роуминга к экономически обоснованному уровню. Ми ожидаем выполнения этих требований как со стороны МТС, так и других операторов мобильной связи», - сказал и. о. председателя АМКУ Юрий КРАВЧЕНКО.
Напомним, АМКУ официально потребовал от ПрАО «МТС Украина», ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», ООО «Астелит», ЗАО «Украинские радиосистемы», ООО «Голден Телеком», ОАО «Укртелеком» и ЧАО «Телесистемы Украины» привести тарифы на услуги роуминга к экономически обоснованной величине.