На станции метро «Крещатик» до 17 декабря будет проводиться ремонт эскалатора

17 ноября 2010 года на станции "Крещатик" Святошинско-Броварской линии начался ремонт эскалатора №1. Работы будут продолжаться до 17 декабря с.г.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.

Предприятие напоминает, что также в декабре с.г. завершаются капитальные ремонты эскалаторов: №3 станции "Лукьяновская" Сырецко-Печерской линии - 25 декабря №2 нижнего наклона станции "Шулявская" Святошинско-Броварской линии - 28 декабря.

С начала текущего года были выполнены ремонты восьми эскалаторов на станциях: "Шулявская" - эскалаторы №1, 2, 3 верхнего наклона и №1, 3 - нижнего наклона и на "Лукьяновской" - эскалаторы №1, 2, 4.