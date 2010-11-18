«Укрзализныця» открывает зимний туристический сезон. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в частности, на зимний период 2010/2011 гг. назначены два новых поезда: №515/516 Киев - Ворохта и №551/552 Днепропетровск - Ворохта.

Кроме того, для пассажиров создана возможность перевезти в Карпаты автомобиль, поскольку в составе указанных поездов курсируют автомобилевозы. Составы поездов сформированы из купейных и плацкартных вагонов. Всего в одном поезде будет до 15 вагонов. С целью изучения спроса на поезда Киев - Ворохта и Днепропетровск - Ворохта «Укрзализныця»принимает групповые заявки.

Кроме того, в первой декаде декабря 2010 года стартует проект «Укрзализныця объединяет Украину» в рамках подготовки к празднованию 150-летия украинских железных дорог, которое будет отмечаться 4 ноября 2011. Воплощение этого проекта начнется с экскурсионной поездки по маршруту Донецк-Днепропетровск-Ворохта. Это будет специальный рейс для шахтеров и металлургов. Для них запланирована однодневная экскурсия на Западную Украину.

«Уже почти 150 лет железные дороги соединяют Украину, и, надеюсь, что наш проект заинтересует многих людей. «Укрзализныця» обеспечит перевозку шахтеров и металлургов до станции Ворохта, тем самым предоставив им возможность побывать в живописных местах Западной Украины, ознакомиться с достопримечательностями, местными традициями, посетить горнолыжный курорт Буковель», - отметил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Как сообщил он, в рамках проекта «Укрзализныця объединяет Украину» будут осуществлены мероприятия по популяризации железнодорожного туризма, среди которых – экскурсии на железнодорожные объекты: старинные и современные вокзалы, станции, имеющие интересную архитектуру, музеи, мосты и тоннели, семейный отдых во время туров выходного дня.

Как отмечают на дороге, протяженность магистралей позволяет путешествовать поездами не только в крупные города, но и небольшие, где можно посетить немало живописных мест, историко-культурных объектов, лучше узнать страну. При этом «Укрзализныця» готова предоставить для размещения туристов во всех регионах Украины комнаты отдыха, находящихся на железнодорожных вокзалах.