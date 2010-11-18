«Донбассаэро» пополнит флот двумя Airbus и выводит из флота Як и Ан

Компания "Донбассаэро" в декабре-январе получит два самолета - Airbus 321 и Airbus 320 в дополнение к эксплуатируемым перевозчиком четырем воздушным судам Airbus 320. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, оба самолета приобретаются на условиях операционного лизинга. Вместимость пассажирской кабины Airbus 321 в одном (туристическом) классе составит 189 мест, а при двухклассной компоновке салона в нем будет размещено 176 пассажирских кресел, в т.ч. 59 – в бизнес-классе и 117 – в экономическом. Салон Airbus 320 будет оформлен в одноклассной компоновке, вмещающей 174 кресла.

Таким образом, с учетом комплектации флота шестью однотипными воздушными судами, "Донбассаэро" намерена к июлю 2011 года завершить реконструкцию ангара на территории Международного аэропорта "Донецк". Это позволит компании на собственной технической базе осуществлять полное обслуживание самолетов семейства Airbus, включая C-check - наиболее сложную и трудоемкую форму техобслуживания воздушных судов.

Помимо этого в рамках реорганизации, проводимой авиакомпанией в соответствии с новыми Правилами сертификации эксплуатантов гражданских воздушных судов, утвержденными приказом Минтранссвязи Украины, "Донбассаэро" полностью выводит из эксплуатации самолеты Як-42 и Ан-24. Согласно сообщению, дальнейшее использование этих типов самолетов экономически неэффективно и противоречит JAR-OPS 1 - международным требованиям к коммерческим авиаперевозкам, положенным в основу новых национальных правил сертификации авиакомпаний.

В этой связи "Донбассаэро" приступила к реализации программы переобучения персонала, задействованного в эксплуатации устаревшего самолетного парка. Переподготовку, в том числе в зарубежных учебных центрах, уже проходят пилоты, инженерно-технический персонал, специалисты наземных служб авиакомпании.

Планом реструктуризации также предусмотрена оптимизация системы мотивации персонала, включающая поэтапное увеличение фонда оплаты труда. Очередное повышение заработной платы сотрудников "Донбассаэро" намечено на январь и апрель следующего года.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Донбассаэро» была основана в 1933 году как донецкое авиапредприятие. Сегодня «Донбассаэро» – третья по величине авиакомпания Украины. Основную часть воздушного парка авиакомпании составляют суда Як-42. Начиная с 2005 года, в состав парка вошел лайнер западного производства «Airbus A320».

Компании "АэроСвит" и "Донбассаэро" в начале 2007 года объявили о создании Стратегического Альянса "Украинская авиационная группа". Перевозчики сформировали общую сеть маршрутов и составили совместное расписание полетов.

Консолидированный флот альянса насчитывает 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737, 3 дальнемагистральных Boeing 767 и 4 Airbus 320. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами компании альянса используют на ряде маршрутов самолеты Embraer 145, Embraer 195 и Антонов 148.