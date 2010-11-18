Минтранс выступает за ужесточение требований к профессии водителя

Министерство транспорта и связи выступает за ужесточение требований к профессии водителя и внедрение в Украине технического расследования причин ДТП. Соответствующие возможности обсудили сегодня в министерстве с участием представителей Департамента безопасности в отрасли Минтранссвязи, Госавтотрансадминистрации, Глававтотрансинспекции, Укрзализныци, Укравтодора, Департамента ГАИ МВД, страхового бизнеса, автошкол и пр., сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Участники дискуссии обсудили современную практику расследования обстоятельств ДТП, проблемы и пути повышения уровня безопасности дорожного движения, пути обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах.

Больше всего вопросов при обсуждении возникло к действующей системе подготовки водителей под эгидой ГАИ МВД и повышению квалификации водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки.

Вниманию участников также было предложено видение руководителей автошкол и их объединений на безопасность дорожного движения и их ответственность, требований к программам обучения, тренажерам, площадкам для обучения.

Во время круглого стола Минтранссвязи предложило вниманию участников свои инициативы по повышению уровня безопасности автоперевозок: концепцию внедрения в Украине порядка технического расследования причин ДТП и специальной профессиональной подготовки и допуска к работе водителей.

По убеждению специалистов Минтранссвязи, качественные изменения в системе подготовки участников дорожного движения всех категорий и развитие профилактической деятельности, направленной на формирование законопослушных граждан, садящихся за руль, является одним из основных приоритетов Государственной целевой программы повышения уровня безопасности дорожного движения.

Напомним, 15-21 ноября 2010 года МТСУ и ВОО «Ассоциация безопасности дорожного движения» проводят Неделю безопасности дорожного движения.