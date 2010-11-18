Дельта-лоцман построит автоматизированный радиолокационный пост на мысе Такиль

До конца 2010 года государственное предприятие «Дельта-лоцман» планирует построить автоматизированный радиолокационный пост (АРЛП) «Такиль» в АР Крым, а уже в первой половине 2011 года ввести его в эксплуатацию. Об этом УНИАН сообщили на предприятии.



«Мыс Такиль - важный географический пункт Восточного Крыма, который является частью сложной транспортной артерии с точки зрения судоходства и поэтому должен быть оборудован необходимой инфраструктурой, обеспечивающей безопасность движения судов. В настоящее время там полным ходом идут строительные работы автоматизированного радиолокационного поста «Такиль», последующий ввод в эксплуатацию которого позволит заметно улучшить навигационную обстановку и безопасность прохождения судов в районе Керченского полуострова», - отметил заместитель директора ГП «Дельта-лоцман» по регулированию движения судов и лоцманскому обеспечению Юрий Харьков.

В настоящее время, отмечают на предприятии, строительство АРЛП ведется с заметным опережением графика – завершены земляные работы, установлены металлические секции мачты АРЛП на отметке 37,5 м, завершен монтаж линий электропередач и выполнены работы по устройству покрытия подъездной дороги.

Как сообщалось, согласно требованиям проекта, АРЛП «Такиль» будет оборудован 2 современными радиолокационными станциями 3-сантиметрового диапазона, базовой станцией АИС (автоматической идентификационной системы), резервной дизельэлектростанцией, 5 УКВ-радиостанциями с удаленным управлением и телевизионной системой видеонаблюдения за судоходной обстановкой в южной части Керчь-Еникальского канала и на внешних перегрузочных рейдах.

Проект строительства поста «Такиль» получил положительное комплексное заключение государственной экспертизы. Генеральным проектантом объекта является ООО БИК «Арка телеком инжиниринг», застройщиком - ООО «Николаевское заводостроительное управление №8».

Справочно:ГП «Дельта-лоцман» создано с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в Северо-Западной части Черного моря.

Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений - каналов (Бугско-Днепровский лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) «Дунай - Черное море», лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины. Кроме того, в функции предприятия входит работа специального спасательно-координационного центра в г. Керчь.



В 2011 году ГП «Дельта-лоцман» планирует построить и ввести в эксплуатацию автоматизированный радиолокационный пост (АРЛП) «Фиолент», который находится на одноименном мысе в городе Севастополь. Проект строительства поста «Фиолент» получил положительное заключение комплексной государственной экспертизы ГП «Укрдержбудекспертиза» в АР Крым и был согласован государственным учреждением «Держгидрография».