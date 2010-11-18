Совет УЗ продлил благотворительную акцию по бесплатной перевозке детей

На заседании Совета «Укрзализныци», которое состоялось 11 ноября этого года, было принято решение о продлении на 2011 год благотворительной акции по бесплатной перевозке детей определенных льготных категорий в возрасте до 16 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Таким образом, в следующем году путешествовать поездами бесплатно будут дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки, дети-инвалиды всех категорий, дети военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей и дети погибших шахтеров. В этот перечень также добавили детей погибших железнодорожников.

Благотворительная акция распространяется на плацкартные вагоны поездов внутреннего сообщения (среди них вагоны 2-3 класса скоростных, ускоренных, электро- и дизель-поездов повышенного комфорта).

Кроме того, «Укрзализныця» продлила акцию по бесплатному предоставлению постельного белья и чая инвалидам и участникам войны, участникам боевых действий, которые путешествуют в междугородном и межгосударственном сообщении.