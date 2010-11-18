"АвтоКрАЗ" поставит для Минобороны 18 КрАЗ 6322 «Солдат»

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) до конца года поставит Министерству обороны Украины 18 автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор холдинга Сергей САЗОНОВ.

По его словам, "АвтоКрАЗ" уже заключил соответствующий контракт с военным ведомством.

«Это - первый контракт за последние два года с Минобороны. Уже поступили деньги и мы приступили к исполнению заказа»,- сказал С.САЗОНОВ.

Он также отметил, что Минобороны заказало 18 КрАЗов-6322 «Солдат».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году "АвтоКрАЗ" отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% реализации 2008 года.