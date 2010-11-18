«СИТРОНИКС Информационные Технологии» внедрила систему в «ВТБ Банке»

Компания «СИТРОНИКС Информационные Технологии» (Киев) внедрила в «ВТБ Банке» (Украина) систему планирования и бюджетирования Oracle Hyperion Planning.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, данный проект является первым внедрением Oracle Hyperion в банковском секторе Украины.

Целью проекта является оптимизация процессов бюджетирования.

Специалисты компании в «ВТБ Банке» создали единую информационную среду для прогнозирования, формирования бизнес-плана, долгосрочного планирования и план-фактного анализа. Благодаря внедрению данной системы удалось повысить уровень детализации бюджетных данных на основании параметрической модели, автоматизировать процесс согласования и утверждения бюджетов. Проект выполнен в четыре этапа: разработка проекта, внедрение системы, обучение сотрудников банка и опытная эксплуатация.

Справка УНИАН. Компания «СИТРОНИКС Информационные Технологии» – один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ. Компания входит в состав ОАО «СИТРОНИКС» (Россия).

«ВТБ Банк» входит в группу крупнейших банковских учреждений по классификации Нацбанка Украины. Сегодня порядка 160 точек продаж банка во всех областях и крупных городах Украины предоставляют финансовые услуги международного уровня.

«ВТБ Банк» входит в состав международной финансовой группы ВТБ.

99,9153% акций банка принадлежат ОАО «Банк ВТБ» (Российская Федерация).