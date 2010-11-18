Чистая прибыль «МТС Украина» в третьем квартале выросла на 86%

Чистая прибыль оператора мобильной связи «МТС Украина» выросла в третьем квартале 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на 86% и составила 364,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Выручка «МТС Украина» в третьем квартале 2010 г. выросла на 4% по сравнению с третьим кварталом 2009 г., превысив 2,3 млрд. грн., а динамика за 9 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 5%.

Согласно сообщению, в третьем квартале 2010 г., как и в первом полугодии 2010 г., «МТС Украина» продолжает демонстрировать устойчивую позитивную динамику. Рост выручки и контроль за эффективностью затрат обеспечили повышение рентабельности бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года показатель OIBDA вырос на 7,2% и составил 1,144 млрд. грн., маржа OIBDA выросла на 1,5 п.п., составив 49,7%.

Также в компании сообщили, что в третьем квартале т.г. абонентская база МТС увеличилась на 633 тыс. абонентов и достигла 18,15 млн.

Кроме того, в третьем квартале 2010 г. показатель ARPU компании вырос на 8% по сравнению со вторым кварталом 2010 г. и на 5% по сравнению с третьим кварталом 2009 г., составив 42 грн.

Также, в 3-м квартале 2010 года сохранились высокие объемы потребления дополнительных услуг, доля доходов от которых стабильно превышает 20% с начала года (22%). Рост доходов от дополнительных услуг в третьем квартале 2010 г. составил 9% в квартальном исчислении (по сравнению с прошлым кварталом) и 17% в годовом исчислении (по сравнению с 9 месяцами 2009 года). Динамика за 9 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 21%.

Капитальные затраты "МТС Украина" в 3-м квартале 2010 г. составили 27,4 млн. долл., а за 9 месяцев – 104,4 млн. долл.

Консолидированная выручка компании МТС (Россия), владеющей «МТС Украина», номинированная в долларах США, выросла в 3-м квартале 2010 года на 10,8% по сравнению с 3-м кварталом 2009 года, до 2,911 миллиарда. Консолидированная чистая прибыль Группы МТС в 3-м квартале 2010 года составила 475 млн. долл., увеличившись на 34% по сравнению со вторым кварталом 2010 года. Положительный чистый денежный поток компании за девять месяцев 2010 года вырос в четыре раза и составил 2,4 млрд. долл.

Общий долг Группы МТС сократился за девять месяцев 2010 года на 22,4% и составил 6,5 млрд. долл. Чистый долг сократился на 29%, или на 1,6 млрд. долл.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 18,15 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривень.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).