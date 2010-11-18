ДЖД различными видами ремонта оздоровила 508 км пути

Донецкой железной дорогой за 10 месяцев этого года различными видами ремонта оздоровлено 508 км пути, в том числе модернизировано 85,9 км, осуществлен капитальный ремонт 119 км, средний - 189 км и комплексно-оздоровительный - 114 км. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

Кроме того, заменены новыми 206 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях - 172 комплекта и отремонтированы средним ремонтом 140 комплектов стрелочных переводов.

Особое внимание было уделено выполнению ремонтов на участках Желанное - Очеретино, Криничная - Макеевка, Асланово - Сартана, Попасная - Марьевка, Лозовая - Блызнюки и Горловка - Байрак.

Как отмечается в сообщении, современная технология предусматривает замену верхнего строения пути (рельсов и шпал), глубокую очистку балласта щебнеочистительных машин и ремонт водоотводных сооружений. Оздоровление железнодорожного пути позволит не только улучшить эстетический вид, но и повысить скорость движения на отремонтированных участках до максимально возможной при существующем техническом оснащении. К тому же это даст возможность для повышения безопасности движения, плавности хода поездов, повышения надежности всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи.