Транспортники Донецкой обл. перевезли почти 110 млн. то грузов

В Донецкой области за январь-октябрь 2010 года всеми видами транспорта перевезено на коммерческой основе 109,6 млн. тонн грузов, что больше января-октября 2009 года на 12,9%.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики Донецкой области.

В сообщении отмечается, что железнодорожным транспортом области с начала года отправлено 78,3 млн. тонн грузов, что на 8% больше января-октября прошлого года. Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом (с учетом физических лиц-предпринимателей) увеличился за январь-октябрь 2010 года, по сравнению с январем-октябрем прошлого года, на 27,1% и составил 31 млн. тонн.

Обработка грузов на морских причалах области за январь-октябрь 2010 года возросла по сравнению с январем-октябрем 2009 года на 21,4% и составила 13,9 млн. тонн, а обработка экспортных грузов, на которые приходится 87%, увеличилась на 24,6%.