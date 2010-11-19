В Запорожской обл. грузоперевозки выросли на 1%
11:03, 19 ноября 2010Транспорт/Связь
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Транспортные предприятия Запорожской области в январе-октябре 2010 года обеспечили перевозку 14 млн. тонн грузов, что на 1% больше, чем в январе-октябре 2009 г.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Запорожской области.
По данным управления, грузооборот транспортных предприятий региона за отчетный период увеличился на 12,2% - до 6630,9 млн. т/км.
По сравнению с январем-октябрем 2009 г. произошло увеличение грузооборота на
водном транспорте на 23,0%, на железнодорожном - на 13,0%, на авиационном - на 11,8% и на автомобильном - на 6,2%.
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