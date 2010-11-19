В Запорожской обл. грузоперевозки выросли на 1%

Транспортные предприятия Запорожской области в январе-октябре 2010 года обеспечили перевозку 14 млн. тонн грузов, что на 1% больше, чем в январе-октябре 2009 г.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Запорожской области.

По данным управления, грузооборот транспортных предприятий региона за отчетный период увеличился на 12,2% - до 6630,9 млн. т/км.

По сравнению с январем-октябрем 2009 г. произошло увеличение грузооборота на

водном транспорте на 23,0%, на железнодорожном - на 13,0%, на авиационном - на 11,8% и на автомобильном - на 6,2%.