Аэропорты Крыма увеличили перевозку пассажиров на 13%

За январь-октябрь 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 773,1 тыс. человек, что на 13,05% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в январе-октябре на 12,5% увеличилось количество отправленных из аэропортов Крыма пассажиров и составило 384,0 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 389,1 тыс. человек, что на 13,6% больше, чем за январь-октябрь 2009 г.

С начала года из аэропортов автономии отправлено 207,9 тонны грузов, прибыло - 549,6 тонн, что соответственно на 10,3% и в 3,3 раза больше, чем за январь-октябрь 2009 г.

Авиаперевозчики Крыма оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении, в сравнении с январем-октябрем 2009 г. этот показатель уменьшился на 37,4% и составил 3,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Крыма, составило 712,5 тыс. человек, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.