В портах Крыма объем переработки грузов вырос на 8%

Объем переработки грузов в морских портах Автономной Республики Крым в январе-октябре 2010 г., в сравнении с аналогичным периодом 2009 г., увеличился на 8,3% и составил 10 583,8 тыс. тонн, из них 76,2% составляют сухогрузы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, 52,7% всех грузов составили отправляемые на экспорт. За январь-октябрь 2010 г. объем перевалки таких грузов увеличился на 68,8%. Также увеличились объемы обработки импортных грузов - на 52,1%. Наряду с этим отмечено уменьшение объемов перевалки грузов внутреннего сообщения - на 40,9%, и транзитных - на 22,9%.

С начала 2010 г. в портах автономии прошли обработку 2,3 тыс. судов, что на 23,7% больше, чем за январь-октябрь 2009 г. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 82,3% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.

В частности, в Керчи на собственных и арендованных морских причалах выполняется две трети объемов обработки грузов морским транспортом автономии. За 10 месяцев 2010 г. обработано 7 млн. тонн грузов - это на 12% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

В Ялте выполняется около 1% объемов обработки грузов морским транспортом автономии. За 10 месяцев 2010 г. обработано 79 тыс. тонн грузов, что на 41% меньше, чем за январь-октябрь 2009г.

На собственных и арендованных морских причалах Евпатории выполняется десятая часть объемов обработки грузов морским транспортом автономии. За 10 месяцев 2010 г. обработано 1 млн. тонн грузов, что на треть меньше, чем за январь-октябрь 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2010 г. в сравнении с аналогичным периодом 2009 г. объем переработки грузов в морских портах Крыма увеличился на 12,6% и составил 9 736,4 тыс. тонн.