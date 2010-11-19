В Москве и Питере можно купить билеты на скоростные поезда TGV и Eurostar

17 ноября в Москве и Санкт-Петербурге началась продажа железнодорожных билетов на поезда SNCF - Национального общества железных дорог Франции, сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

Продажа осуществляется на поезда SNCF, следующие по территории Франции, включая высокоскоростные TGV, а также на международные поезда в Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Швейцарии (Eurostar, Thalys, Elipsos, Artesia, Lyria и др.).

Проездные документы можно приобрести в следующих пунктах продаж:

- Московское железнодорожное агентство: г. Москва, Малый Харитоньевский пер., д. 6/11, касса № 3 (режим работы: пн.-чт.: 09:00-18:00, пт.: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00).

- Северо-Западное железнодорожное агентство: г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова д. 24, касса № 85 (режим работы: пн.-сб.: 09:00-18:00, вс.: 09:00-15:00, перерыв: 13:00-14:00).

27 сентября 2010 года "Федеральная пассажирская компанияей ("дочка» "РЖД" и Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) подписали соглашение, согласно которому на территории Франции стала возможна покупка билетов на поезда "РЖД" и "ФПК", а на территории РФ – на поезда SNCF (включая высокоскоростные поезда TGV) и других европейских перевозчиков.