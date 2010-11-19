В Украине отменено лицензирование услуг почтовой связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Как отмечается в сообщении, лицензирование отменено в связи с вступлением в силу с 17 ноября 2010 года Закона Украины № 2608-VI "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности".

Закон принят Верховной Радой 19 октября 2010 года с целью упрощения условий доступа на рынок, снятия административных барьеров вступления субъектов ведения хозяйства на рынок и развития конкурентной среды, законом внесены изменения в ряд законодательных актов. В целом отменено лицензирование более 20 видов хоздеятельности.

В частности, изменениями к Закону Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" предусмотрено прекращение лицензирования деятельности по пересылке почтовых переводов, простых и регистрируемых писем, почтовых карточек, бандеролей и посылок массой до 30 килограммов.

Одновременно отмена лицензирования видов деятельности по предоставления услуг почтовой связи предусмотрена и внесенными изменениями в Закон Украины "О почтовой связи".