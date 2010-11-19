Серийное производство электропоездов Desiro в РФ начнется через 5 лет

Серийное производство электропоездов Desiro, получивших в России название "Ласточка", на Уральском заводе железнодорожного машиностроения (УЗЖМ) планируется начать в июле 2015 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы УЗЖМ.

В частности, в марте 2011 года будет зарегистрировано СП концерна Siemens, "Аэроэкспресса" и группы "Синара". В мае 2011 года будет подписан договор о поставках электропоездов, в июле начнется набор персонала. В январе 2012 года будет запущено производство, в октябре 2012 года будет организован сборочный процесс электропоездов. Первая "Ласточка" будет выпущена в декабре 2014 г. а с июля 2015 г. начнется серийное производство - 160 вагонов в год.

Первоначально электропоезда Desiro немецкого Siemens были выбраны РЖД для организации перевозок во время Олимпиады-2014 в Сочи. Стороны в декабре 2009 года заключили контракт на поставку 54 пригородных поездов Desiro. Первые 38 составов выпустит завод Siemens в Германии, остальные 16 поездов будут частично произведены в России. Оператором "олимпийских" поездов станет "Аэроэкспресс".

Однако позднее немецкий концерн и железнодорожная монополия подписали документ, в соответствии с которым РЖД разместит на СП заказ на 1,2 тысячи вагонов (240 электропоездов). Как отмечается в материалах УЗМЖ, 2011 год станет подготовительным этапом по организации производства "Ласточек" на УЗМЖ.

Как отметил президент "Синары" и глава Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, в случае локализации производства "Ласточки" на предприятии группы "Уральские локомотивы", выручка от этого бизнеса сравнится с выручкой от трубного бизнеса.

"Наличие хороших поставщиков позволяет локализовать не только производство "Ласточки", но и другого подвижного состава будущего поколения, например, "Сапсанов", - отметил вчера глава правительства РФ В.Путин во время посещения Уральского локомотивного завода в Верхней Пышме