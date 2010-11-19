Руководителем телекоммуникационного направления «Майкрософт Украина» назначен Турчин

Дмитрий ТУРЧИН назначен руководителем телекоммуникационного направления в департаменте по работе с корпоративными клиентами и партнерами компания «Майкрософт Украина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Д. ТУРЧИН начал работать в «Майкрософт Украина» в 2007 году в качестве менеджера по работе с малым и средним бизнесом. Позже он возглавил это подразделение, а также отвечал за направление защиты интеллектуальной собственности. Последние полгода он занимал позицию операционного менеджера в Дублине (Ирландия), где отвечал за такие регионы, как Россия, Беларусь и Казахстан.

До работы в Microsoft Д. ТУРЧИН возглавлял украинское подразделение компании MGE UPS Systems (Франция), где отвечал за продажи, маркетинг, набор и управлением персоналом.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.