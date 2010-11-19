В Крыму пассажирские перевозки сократились на 1%

В январе-октябре 2010 г. количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта Автономной Республики Крым, по сравнению с январем-октябрем 2009 г., сократилось на 1% и составило 199 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В частности, за 10 месяцев увеличился объем пассажироперевозок автомобильным транспортом на 7%, с начала года перевезено 117 млн. пассажиров. Наибольшие объемы перевозок обеспечивают перевозчики городов Симферополя и Керчи, удельный вес которых в общем объеме автомобильных пассажирских перевозок составляет 74%. В этом секторе транспортных услуг большую часть (64%) перевозок выполняют физические лица-предприниматели. За десять месяцев ими было перевезено более 74 млн. пассажиров, что на 2% больше, чем за январь-октябрь 2009 г.

Почти треть всего объема пассажироперевозок в Крыму выполняется электротранспортом. За январь-октябрь 2010 г. этим видом транспорта перевезено 62 млн. пассажиров. Основные перевозки выполняются во внутригородском сообщении (95%). Троллейбусное движение организовано в городах: Симферополе, Алуште, Ялте и Керчи, трамвайное - в Евпатории. Более 71% общего количества перевезенных электротранспортом пассажиров пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте.

За январь-октябрь 2010 г. услугами железнодорожного транспорта автономии воспользовалось 19 млн. пассажиров, что на 2% меньше уровня 10 месяцев 2009 г.

Предприятия водного транспорта увеличили объем пассажироперевозок на 10%, за январь-октябрь 2010 г. количество перевезенных пассажиров составило 1 млн. Большая часть пассажироперевозок (60%) выполнялась во внутреннем сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Крыму за январь-сентябрь 2010 г. объем пассажирских перевозок сократился на 1% до 180 млн. человек.