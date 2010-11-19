В Николаевской обл. грузоперевозки выросли, пассажироперевозки снизились

За 10 месяцев 2010 года транспортными операторами Николаевской области было перевезено 4798,4 тыс. тонн грузов (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями на автомобильном транспорте), что на 0,3% больше, чем в соответствующем периоде 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области. Грузооборот сократился на 8,8% и составил 737,1 млн. т/км.

В январе–октябре 2010 года на причалах торговых портов, а также других предприятий Николаевской области было обработано 19,9 млн. тонн грузов, что на 0,8% меньше, чем в январе – октябре 2009 года. За десять месяцев обработано 2011 суднов, из них 1853 – зарубежных и инфрахт.

Услугами автомобильного, водного и электротранспорта за 10 месяцев 2010 года воспользовались 138,9 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 1615,6 млн. пасс./ км, что, соответственно, на 11,1% меньше и на 3,5% больше, чем в январе–октябре прошлого года.