В Крыму объем грузоперевозок вырос на 11%

В январе-октябре 2010 г. предприятия транспортного комплекса Автономной Республики Крым перевезли 8,9 млн. тонн грузов и выполнили 5067,9 млн. ткм транспортной работы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по сравнению с январем-октябрем 2009 г. объем грузоперевозок увеличился на 10,5%, грузооборот - на 11,8%.

В частности, железнодорожный транспорт выполняет 54,2% коммерческих грузоперевозок и 87,9% транспортной работы в регионе. За январь-октябрь 2010 г. этим видом транспорта отправлено почти 5 млн. тонн грузов, что на 20,9% больше, чем за январь-октябрь 2009 г.

По сравнению с январем-октябрем предыдущего года увеличился объем грузоперевозок автомобильным транспортом на коммерческой основе (на 5%), заказчикам доставлено 2,3 млн. т грузов. Частные перевозчики выполняют 28% всего объема коммерческих автомобильных грузоперевозок автономии.

Предприятия морского транспорта уменьшили объем грузоперевозок на 30,3%, за январь-октябрь 2010 г. заказчикам доставлено 594,5 тыс.тонн грузов, большая часть которых (50,6%) приходится на международное сообщение.

Как сообщал УНИАН, объем грузоперевозок в Крыму за январь-сентябрь 2010 г. вырос на 9% до 8 млн. тонн.