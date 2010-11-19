Скоростное движение поездов между Украиной и Россией будет введено в три этапа

Скоростное движение пассажирских поездов между Украиной и Россией будет введено в три этапа. Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом договорились специалисты «Укрзализныци» и ОАО "РЖД" в ходе очередного заседания совместной российско-украинской рабочей группы по организации скоростного и высокоскоростного движения.

Делегацию от «Укрзализныци» возглавил первый заместитель генерального директора Николай СЕРГИЕНКО, от ОАО "РЖД" - старший вице-президент Валентин ГАПАНОВИЧ.

Специалисты дорог продолжают прорабатывать организационные, технические и технологические вопросы по внедрению скоростного движения на направлении Москва – Киев и сокращению времени следования в Симферополь и Сочи.

В частности, они договорились, что на первом этапе внедрения скоростного сообщения в 2011 году будет организовано ускоренное движение пассажирских поездов на направлении Москва-Киев и выполнена работа для уменьшения времени движения поездов за счет сокращения погранично-таможенных операций в пунктах перехода.

На втором этапе в 2012-2013 гг. будет организовано скоростное движение дневных поездов на направлении Москва-Киев и в 2012 г. - отдельных поездов на направлении Москва-Харьков. На третьем - начато скоростное движение на направлении Москва - Харьков - Адлер, Москва - Харьков - Симферополь.

Во время заседания совместной рабочей группы специалисты «Укрзализныци» и ОАО "РЖД" рассмотрели предложения относительно оптимального порядка осуществления пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы между Украиной и Российской Федерацией пассажирами скоростного железнодорожного сообщения на направлении Москва - Киев.

По данным ведомства, на сегодня создано пять совместных рабочих групп по вопросам организации скоростного пассажирского сообщения на направлениях Москва - Киев, Москва - Симферополь, Москва - Кавказ через территорию Украины.

Справка УНИАН. Работы по открытию скоростного движения на направлении Москва - Киев и сокращению времени следования в Симферополь и Сочи осуществляются в целях реализации Соглашения между Укрзализныцей и ОАО "РЖД" о совместных действиях по организации скоростного пассажирского движения и развития направлении Москва - Кавказ через Украину, подписанного 14 июня 2010 г.

14 июня 2010 года в Киеве президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН и генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Михаил КОСТЮК подписали соглашение о совместных действиях ОАО "РЖД" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по организации скоростного пассажирского движения.

В целях развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок стороны согласовали следующий полигон пассажирских перевозок в международном сообщении: Москва – Брянск – Суземка – Киев; Москва – Курск – Белгород – Харьков – Ростов – Адлер и Москва – Курск – Белгород – Харьков – Симферополь, Севастополь, Феодосия.

В качестве первоочередного направления для проработки возможности создания высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали было определено направление Москва – Киев.