До конца года вынесут на обсуждение новые Правила дорожного движения

Госавтоинспекция Украины в конце этого года – начале следующего планирует вынести на обсуждение общественности изменения к Правилам дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины Евгений КРАВЕЦ сообщил сегодня в Киеве во время круглого стола по случаю Недели безопасности дорожного движения, которая проводится с 15 по 21 ноября

“Мы планируем до конца этого года – в первых числах января следующего года вынести на обсуждение новую редакцию Правил дорожного движения, разработанную на основе предложений граждан, организаций, с учетом изменений в отдельных законах и международного опыта”, - сказал он.

Е.КРАВЕЬ заметил, что, по оптимистическим прогнозам, эти изменения могут вступить в силу весной следующего года.