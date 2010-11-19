Nissan может купить 10% Автоваза

Японский автопроизводитель Nissan может купить 10 процентов Автоваза, сообщил глава госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов в пятницу. Об этом сообщает Рейтер.

"Ростехнологии продадут 4 процента, и еще 6 процентов продаст Тройка Диалог", - сказал Чемезов.

В ноябре альянс Renault-Nissan решился с одобрения премьера Владимира Путина увеличить свою долю в Автовазе с блокирующей до контрольной.

Тройка Диалог, Renault-Nissan и Ростехнологии сейчас владеют блокпакетами акций Автоваза, но компания находится в процессе размещения допэмиссии акций.

Французско-японский автомобильный альянс может стать контролирующим акционером Автоваза, если компании выкупят долю Тройки Диалог и часть пакета, принадлежащего Ростехнологиям.