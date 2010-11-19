Volkswagen инвестирует в производство автомобилей 51,6 млрд. евро

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group в ближайшие пять лет направит на развитие своего автомобильного бизнеса 51,6 миллиарда евро, примерно половина инвестиций придется на Германию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

В документе уточняется, что размер инвестиций в имущество, заводы и оборудование составит примерно 41,3 миллиарда евро, около 57% данной суммы придется на объекты, расположенные на территории Германии. Еще 10,3 миллиарда евро будут выделены в рамках капитализированных расходов на развитие.

Volkswagen Group является одним из крупнейших мировых автопроизводителей и выпускает автомобили под брендами Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.